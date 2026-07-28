Движение трамваев до МЦК Коптево по выходным будет восстановлено с 1 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев до станции МЦК Коптево по выходным дням восстановят с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Трамваи 23, 29 и автобусы 72, 427 снова будут следовать по своим маршрутам без изменений, указали в Дептрансе. При этом маршрут 30 по выходным все еще не работает – трамваи не ходят в Строгино. Вместо них пассажиры могут воспользоваться трамваем 31.

Ранее сообщалось, что ограничения связаны с завершением капитального ремонта трамвайных путей на Строгинском мосту. Работы проводились без полного закрытия движения, а теперь необходимо переключить движение с временных путей на основные.



Вместо трамваев в районе Строгино по выходным действуют два автобусных маршрута. Автобус 010 следует от улицы Кулакова до метро "Щукинская", а автобус 021 – от Таллинской улицы до метро "Щукинская".

