Французский корабль открыл огонь по катеру теневого главы МВД Британии

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Сторожевой корабль Военно-морских сил Франции произвел несколько выстрелов в Ла-Манше рядом с катером, где находился теневой министр внутренних дел Великобритании Крис Филп. Об этом сообщает BBC.

Все произошло в пяти километрах от побережья Франции. Корабль находился в 300 метрах от катера, где Филп давал интервью представителям прессы. В какой-то момент его участники услышали звуки, похожие на выстрелы.

Беседа была посвящена проблеме нелегальных мигрантов, которые пересекают Ла-Манш на лодках. Журналист Майкл Кеохан, бравший интервью, заявил, что французский корабль не делал никаких предупреждений.

По его словам, все выглядело как попытка запугивания, чтобы журналисты не освещали тему пересечения пролива мигрантами. Филп же назвал произошедшее возмутительным.

"Потрясающе, что французский корабль стреляет боевыми снарядами, чтобы защитить свои воды от британского политика, но не решается ничего сделать, чтобы остановить незаконные переправы через Ла-Манш", – заметил он.

Политик пообещал обратиться по этому поводу к послу Франции в Соединенном Королевстве.

Во французской береговой охране заявили, что корабль принимал участие в учениях, выстрелы не были связаны с присутствием британского судна и оно находилось в безопасности. Там также подчеркнули, что этот корабль не участвует в операции по отслеживанию лодок с мигрантами.

Ранее российские военные корабли участвовали в совместных с Китаем учениях "Морское взаимодействие – 2026". Со стороны России были представлены крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".

От КНР – эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", подлодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".