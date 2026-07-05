Российские корабли прибыли на учения РФ и КНР "Морское взаимодействие – 2026"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли на военно-морскую базу Китая Циндао, чтобы принять участие в совместных учениях "Морское взаимодействие – 2026". Об этом сообщает ТАСС.

К причальной стенке встали крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От китайской армии в учениях будут участвовать эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", подлодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

Сами учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В ходе них моряки РФ и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия и отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания и еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) для противостояния России.

Речь идет о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. США в состав не войдут, однако рассматривается возможность участия Канады. Уточнялось, что объединенные ВМС будут действовать в качестве "дополнения к НАТО".