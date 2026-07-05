Минпросвещения утвердит новый стандарт обучения в 10–11 классах

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Минпросвещения РФ планирует утвердить в июле новый стандарт обучения в 10–11 классах. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

"Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Благодаря новому стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно пригодится в их будущей работе, подчеркнул министр.

Минпросвещения РФ также начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России (ДНКР) в школах с предстоящего учебного года. Целью предмета будет формирование у школьников мировоззрения, которое основано на традиционных духовно-нравственных ценностях РФ.

Помимо этого, ведомство продолжает работу по созданию единого образовательного пространства, в рамках которой в ближайшие два года школы получат современное оборудование для изучения естественных наук и творческих дисциплин.