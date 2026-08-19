РБК: на московских АЗС вырос спрос на топливо

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На автозаправочных станциях в Москве вырос спрос на топливо. Принимаются меры по стабилизации ситуации, рассказали РБК представители нефтяных компаний.

В частности, на АЗС сети "Газпром нефть" в Москве и Московской области временно действует лимит на отпуск бензина – до 60 литров. Ограничений на продажу дизельного топлива нет. Возможность приобрести бензин в канистры на горячей линии рекомендовали уточнять непосредственно на конкретной заправке.

На АЗС "Татнефти" действует лимит до 50 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. По состоянию на вечер 18 августа бензин АИ-95 был в наличии только на одной АЗС "Нефтьмагистрали" в Москве. Наличие дизельного топлива там также рекомендовали уточнять на конкретной станции.

На двух московских АЗС "Лукойла", по данным горячей линии, были доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, еще на одной – только дизель.

В ночь на 19 августа и утром были замечены очереди на некоторых московских АЗС. Небольшое скопление машин, в частности, было на одной из станций "Лукойла", где удалось заправиться АИ-95. Очередь также образовалась у АЗС "Татнефти".

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на российских АЗС есть, но проблема с очередями на отдельных заправках сохраняется, и власти активно работают над ее решением. Кроме того, в кабмине подтверждали, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива, а вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры и контролировать цены.