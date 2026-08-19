Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

В Москве открылась регистрация на Осенний велофестиваль, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заезд состоится 12 сентября. Маршрут начнется у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо. Сбор гостей запланирован на 11:30, колонны отправятся в 12:30, 13:30 и 14:30.

При регистрации участникам предложат выбрать удобный слот старта. Организаторы напомнили о необходимости надеть велошлем, перчатки, налокотники и наколенники. После регистрации каждый участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду.

В стартовом и финишном городках подготовят интерактивные площадки, фотозоны, выступление приглашенного артиста, а также розыгрыши призов и подарков. Подробности о программе и конкурсе костюмов сообщат позже.

"Популярность велодвижения в столице растет, и мы рады, что все больше москвичей выбирают активный образ жизни. Ночной велофестиваль мы переносим на следующий год, дату объявим позже", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, 5 сентября на Цветном бульваре пройдет Детский велофестиваль. Регистрация на него открыта. Принять участие в заездах могут юные москвичи в возрасте от 3 до 14 лет. Для самых маленьких участников предусмотрена дистанция от 900 метров, а для ребят постарше – до 6 километров.