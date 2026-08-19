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19 августа, 12:25

Происшествия

Более 100 мертвых птиц нашли в морозилке в московском антикафе

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В одном из столичных антикафе в морозильной камере обнаружили свыше 100 мертвых птиц. Они получили несовместимые с жизнью травмы, рассказали в прокуратуре Москвы.

Проверка межрайонной природоохранной прокуратуры началась после обращений граждан. В помещении выявили многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и лицензионных требований.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (по пунктам "а", "д" части 2 статьи 245 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее зоозащитники спасли самца кошачьего лемура из частного антикафе "Лемур-кафе Вася", где его неправомерно содержали и использовали для фотосессий с посетителями. Примата перевезли в Московский зоопарк.

Проверку инициировали департамент природопользования и прокуратура. Причиной изъятия стало отсутствие документов и надлежащих условий.

В Москве возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с попугаями в антикафе

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