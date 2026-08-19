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19 августа, 12:17

Происшествия

Жителя Калуги будут судить за расклейку интимных фото бывшей девушки

Фото: MAX/"Калужский Следком"

Жителя Калуги будут судить за незаконное распространение сведений о частной жизни бывшей девушки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии СК, 35-летний мужчина расстался с девушкой, из-за чего начал испытывать к ней личную неприязнь. Он распечатал снимки интимного характера, на которых была его экс-возлюбленная, и оставлял их в почтовом ящике квартиры, где она жила. Кроме того, он наклеивал снимки на ее автомобиль.

Из-за этого изображения могли увидеть посторонние люди. Теперь мужчина обвиняется по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну". Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за публикацию фотографии соседей в общедомовом чате может грозить до 200 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до двух лет.

Она подчеркнула, что никто не может размещать снимки другого человека без его согласия на это, даже если сосед совершил какое-то противоправное действие. Кроме того, суд всегда назначает наиболее суровое наказание, если размещаются фотографии детей.

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