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06 октября, 14:22

Наука

Выброс плазмы произошел в сторону Земли после вспышек на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце зафиксировали две сильные вспышки, после которых в сторону Земли были выброшены как минимум два крупных облака плазмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышки произошли утром 6 октября и стали самыми мощными с начала осени. Им присвоили классы M1.9 и M1.4, по силе они заняли второе и третье места среди всех солнечных событий осени 2026 года.

Ученые также отметили неожиданный рост солнечной активности. Несмотря на это, уровень происходящих взрывов пока остается умеренным.

В лаборатории допустили, что при сохранении нынешней динамики уже 6 октября на Солнце может произойти вспышка максимального класса мощности X.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН допустили перелом в активности Солнца после необычно глубокого спада с конца лета. По их оценке, солнечный минимум может наступить раньше ожидаемого. До этого его прогнозировали на 2029–2030 годы.

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