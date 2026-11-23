Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение с главой Nvidia Дженсеном Хуангом. Фотография размещена в соцсети Truth Social.

На снимке основатель Nvidia стоит в окружении телохранителей и поднимает кулак, в котором зажат красный бюстгальтер. В основе изображения – фотография, сделанная в июле 2024 года сразу после стрельбы на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере.

Лицо американского лидера на этом кадре заменено на Хуанга со следами крови на щеке. Флаг США на заднем плане уступил место черному полотну с логотипом Nvidia.

Публикация может отсылать к скандалу вокруг личных отношений Хуанга с китаянкой Элис Хуанг. Утверждалось, что через эту женщину основатель Nvidia мог попасть под влияние китайской разведки, однако в МИД КНР эти обвинения назвали ложными.

На фоне происходящего Хуанг покинул компанию. Однако спустя время совет директоров восстановил его в должностях президента и генерального директора.