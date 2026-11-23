Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Росимущества и отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, снят арест с московской недвижимости, принадлежащей ей и ее мужу Алексею Блиновскому, также отменен запрет на сделки с этими объектами.

Речь идет о двух квартирах в жилом комплексе "Донской Олимп" на улице Серпуховской Вал площадью более 132 и около 59 квадратных метров. Там же семье принадлежат четыре машино-места и две кладовки. Ранее эту недвижимость конфисковали в пользу государства в рамках уголовного дела Блиновской.

Обеспечительные меры ввели в феврале 2025 года. Тогда суд арестовал имущество по требованию финансового управляющего Марии Ознобихиной. Под арест подпали три помещения в "Донском Олимпе", одно из которых имеет кадастровую стоимость свыше 15 миллионов рублей.

Тогда же под арестом оказались земельный участок и здание в дачном поселке "Миллениум-парк" в городском округе Истра, участок в Ялте, а также автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus примерно за 25 миллионов рублей.

Арестовали и имущество Блиновского – 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. В столице это квартира в "Донском Олимпе", две квартиры на набережной Марка Шагала и шесть машино-мест.

Кроме того, суд наложил арест на денежные средства Блиновского в пределах более 1,4 миллиарда рублей на счетах в нескольких банках. Исключением стал прожиточный минимум на самого Блиновского и четверых его детей.

В перечень арестованного также вошли доли в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ, а также инвестиционный пай в фонде "РСХБ – Фонд Золото".

Ранее СМИ писали, что особняк Блиновской в поселке "Миллениум-парк" перешел в собственность государства. Более того, государству якобы перешли дом в Ялте, несколько машин, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Адыгее и Марий Эл.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных денег.

В результате суд приговорил блогера к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.