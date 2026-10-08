Суд признал законной конфискацию Lamborghini блогера Блиновской

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Кассационная инстанция признала законным обращение в доход государства имущества блогера Елены Блиновской и ее супруга, в том числе автомобиля Lamborghini Urus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Суд отклонил доводы жалобы защиты – адвокат Блиновской настаивала, что конфискация применена незаконно.

По мнению защитника, средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, изымать нельзя. Кроме того, от легализации самостоятельного дохода, как утверждала адвокат, получено не было: сумма легализации в приговоре совпадает с недоимкой, которая в бюджет не поступила, деньги перечислили на счета подконтрольных юридических лиц, а затем вернули и потратили.

Отдельно сторона защиты оспаривала конфискацию Lamborghini Urus, который не принадлежит Блиновской. По мнению адвоката, решение об изъятии и сохранении ареста на не принадлежащее ей имущество незаконно, нарушает права заинтересованных лиц, исключает процедуру банкротства и мешает реализации имущества должника по требованиям.

Согласно судебным документам, доводы защиты также касались дат приобретения имущества, изъятия объектов, находящихся в залоге у банка, и транспортного средства, находящегося в лизинге.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она применила схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств.

В результате суд вынес Блиновской приговор: 5 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей. От уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии, но отказал в отсрочке исполнения приговора до достижения детьми 14 лет. Сама Блиновская не признала вину в ходе кассационного пересмотра приговора.