Адвокат Сальникова опровергла сообщения о низкой зарплате Блиновской в колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Адвокат Наталья Сальникова, которая представляет интересы Елены Блиновской, опровергла информацию о зарплате блогера в колонии в размере 6 700 рублей. Об этом сообщает телеканал "360".

"Ни про какие 6 700 я, конечно, вам подтвердить не могу. Минимальный уровень оплаты труда во Владимирской области – 27 тысяч рублей", – сказала Сальникова.

По ее словам, такие слухи могут закончиться новыми проверками. Защитница добавила, что блогер чувствует себя удовлетворительно. Она выполняет все требования, работает в швейном цехе. Кто-то пришивает там пуговицы, другие – делают выкройки, добавила адвокат.

Ранее СМИ писали, что за работу в исправительной колонии во Владимирской области Блиновская получает в месяц 6 700 рублей. Утверждалось, что в феврале заключенной заплатили только 2 900 рублей. Это произошло из-за ее болезни.

Блогер отбывает свой срок за незаконный оборот средств платежей, легализацию доходов и уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Изначально ей дали 5 лет колонии, но потом смягчили наказание до 4,5 года. При этом защита Блиновской просила отсрочить отбывание до совершеннолетия детей, но получила отказ.