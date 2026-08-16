Новый ГОСТ на общие тетради заработал в России

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С 1 июля в России начал действовать новый ГОСТ на общие тетради. Он допускает больше вариантов по размеру и количеству листов, сообщает РИА Новости со ссылкой на стандарт.

Согласно документу, тетради теперь могут быть тоньше, чем раньше: допустимый диапазон составляет от 30 до 120 листов. Прежний стандарт от 1990 года ограничивал минимальное количество листов 48. При этом предельные отклонения количества сохранились – они не должны превышать двух листов.

Стандарт также регламентирует параметры линовки. В тетрадях в линейку расстояние между строками может составлять от 6 до 9 миллиметров. Размер клетки варьируется от 3х3 до 7х7 миллиметров. Линии, образующие строки и клетки, могут быть фиолетового, зеленого, голубого, серого или синего цвета, а их толщина – от 0,1 до 0,4 миллиметра.

Цвет линий бокового поля должен быть красным или оранжевым, однако допускается изготовление тетрадей с ограничением бокового поля цветом основных линий. Также разрешено делать микроперфорацию для отрыва листов и поля со стороны скрепления.

Кроме того, интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на всех страницах, а горизонтальные линии на разворотах – совпадать. Предельные отклонения между ближайшими линиями не должны превышать 2,5 миллиметра.

Ранее сообщалось, что новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года. Документ, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр.

Росстандарт также утвердил межгосударственный стандарт на игрушечное оружие. Требования документа вступят в силу 1 января 2027 года. Стандарт распространяется на игрушечное оружие, предназначенное для детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает требования к таким изделиям.