15 августа, 22:27Происшествия
Тело утонувшего в реке 6-летнего мальчика нашли на Ставрополье
Фото: МАХ/"Следком Ставрополья"
Тело 6-летнего мальчика, которого унесло течением реки, найдено на Ставрополье, сообщил глава Изобильненского округа Роман Коврыга.
К поискам подключались спасатели и волонтеры. По факту происшествия проводится проверка.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что поиски утонувшего малыша завершены. <...> Выражаю искренние соболезнования родителям и близким", – отметил Коврыга.
Днем 14 августа ребенок гулял с отцом на берегу реки Егорлык в станице Новотроицкой Изобильненского округа. В какой-то момент мальчик оступился и упал в воду.
Отец пытался спасти сына, однако из-за сильного течения не смог. В итоге мальчик скрылся под водой.