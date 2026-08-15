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15 августа, 22:27

Происшествия

Тело утонувшего в реке 6-летнего мальчика нашли на Ставрополье

Фото: МАХ/"Следком Ставрополья"

Тело 6-летнего мальчика, которого унесло течением реки, найдено на Ставрополье, сообщил глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

К поискам подключались спасатели и волонтеры. По факту происшествия проводится проверка.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что поиски утонувшего малыша завершены. <...> Выражаю искренние соболезнования родителям и близким", – отметил Коврыга.

Днем 14 августа ребенок гулял с отцом на берегу реки Егорлык в станице Новотроицкой Изобильненского округа. В какой-то момент мальчик оступился и упал в воду.

Отец пытался спасти сына, однако из-за сильного течения не смог. В итоге мальчик скрылся под водой.

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