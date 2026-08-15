Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье

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Российские спортсменки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте-на-Майне.

В составе российской команды выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барзекай и Дарья Мельник. Они набрали 278,300 балла.

Второе место заняла команда Болгарии с результатом 276,050 балла. На третьем месте – китайские спортсменки, которые получили 275,400 балла.

Чемпионат мира завершится 16 августа, при этом он является последним мировым первенством, на котором россиянки выступают без флага и гимна.

Ранее российская спортсменка Ангелина Мельникова получила золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Ее средняя оценка составила 14,166 балла. На втором месте оказалась немка Карина Шенмайер с результатом 14,066 балла. Третьей стала Лиза Варлен из Бельгии – 13,983 балла.

