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15 августа, 18:53

Политика

ВС РФ поразили склады с военным имуществом в порту Одессы

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные Силы России нанесли удар по складам с военным имуществом, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар беспилотником "Герань-4 сикер" по месту хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне Чернигова. По информации Минобороны, в населенном пункте Радомка Черниговской области была уничтожена газораспределительная станция.

Также в населенном пункте Пекуровка Черниговской области российские военнослужащие поразили место хранения и подготовки ударных дронов ВСУ.

Помимо этого, была уничтожена подстанция напряжением 110 киловольт в населенном пункте Городня. Объект энергоинфраструктуры использовался в интересах ВСУ.

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