Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные Силы России нанесли удар по складам с военным имуществом, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар беспилотником "Герань-4 сикер" по месту хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне Чернигова. По информации Минобороны, в населенном пункте Радомка Черниговской области была уничтожена газораспределительная станция.

Также в населенном пункте Пекуровка Черниговской области российские военнослужащие поразили место хранения и подготовки ударных дронов ВСУ.

Помимо этого, была уничтожена подстанция напряжением 110 киловольт в населенном пункте Городня. Объект энергоинфраструктуры использовался в интересах ВСУ.

