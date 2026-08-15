Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:03

Происшествия

Телефонные мошенники похитили у 68-летней москвички более 21,6 млн рублей

Фото: depositphotos/Keola

В Москве телефонные мошенники обманули 68-летнюю женщину, похитив у нее свыше 21,6 миллиона рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Схема обмана началась со звонка афериста, который представился работником службы по ремонту домофонов и попросил продиктовать код. После этого на телефон пенсионерки пришло сообщение о мошенничестве с номером для связи. Женщина перезвонила по указанному номеру, и ее сразу соединили с "сотрудником финансового органа".

Злоумышленники убедили москвичку, что от ее имени выдана доверенность на распоряжение финансами, и запугали уголовной ответственностью за участие в противоправной деятельности. Под этим предлогом они настояли на установке на телефон специального приложения для связи якобы с сотрудником правоохранительных органов.

Находясь под контролем мошенников, женщина сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово. Она полагала, что переводит средства сотрудникам финансовых структур.

В настоящее время задержана девушка 2002 года рождения, которая забирала у пенсионерки наличные. За свои действия она получила вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, а полученные деньги по указанию "нанимателей" перевела на криптокошелек.

Девушке предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Ее привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в столице задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 13-летней девочки. Они убедили ее в том, что данные ее родителей якобы стали известны злоумышленникам и от их имени финансируется противоправная деятельность.

Они убедили ее провести "онлайн-обыск" и передать ключи от квартиры неизвестному, после чего мужчина проник в жилье, распилил сейф, забрал ювелирные украшения и 1,5 миллиона рублей. Общий ущерб превысил 32 миллиона рублей.

Читайте также


происшествиягород

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика