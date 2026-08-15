Телефонные мошенники похитили у 68-летней москвички более 21,6 млн рублей

Фото: depositphotos/Keola

В Москве телефонные мошенники обманули 68-летнюю женщину, похитив у нее свыше 21,6 миллиона рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Схема обмана началась со звонка афериста, который представился работником службы по ремонту домофонов и попросил продиктовать код. После этого на телефон пенсионерки пришло сообщение о мошенничестве с номером для связи. Женщина перезвонила по указанному номеру, и ее сразу соединили с "сотрудником финансового органа".

Злоумышленники убедили москвичку, что от ее имени выдана доверенность на распоряжение финансами, и запугали уголовной ответственностью за участие в противоправной деятельности. Под этим предлогом они настояли на установке на телефон специального приложения для связи якобы с сотрудником правоохранительных органов.

Находясь под контролем мошенников, женщина сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово. Она полагала, что переводит средства сотрудникам финансовых структур.

В настоящее время задержана девушка 2002 года рождения, которая забирала у пенсионерки наличные. За свои действия она получила вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, а полученные деньги по указанию "нанимателей" перевела на криптокошелек.

Девушке предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Ее привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в столице задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 13-летней девочки. Они убедили ее в том, что данные ее родителей якобы стали известны злоумышленникам и от их имени финансируется противоправная деятельность.

Они убедили ее провести "онлайн-обыск" и передать ключи от квартиры неизвестному, после чего мужчина проник в жилье, распилил сейф, забрал ювелирные украшения и 1,5 миллиона рублей. Общий ущерб превысил 32 миллиона рублей.

