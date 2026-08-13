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13 августа, 13:10

Происшествия

Мошенники убедили 13-летнюю москвичку отдать деньги и украшения на 32 млн рублей

Фото: 77.мвд.рф

В Москве задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 13-летней девочки, сообщили в ГУ МВД России по столице.

В дежурную часть отдела по району Хорошёво-Мнёвники обратилась 57-летняя женщина, которая заявила, что ее дочь стала жертвой обмана. Неизвестные звонили девочке, представляясь работниками различных организаций. Они убедили ее назвать код из СМС, после чего заявили, что данные ее родителей якобы стали известны злоумышленникам и от их имени финансируется противоправная деятельность.

Они убедили школьницу провести "онлайн-обыск" и передать ключи от квартиры неизвестному возле дома на улице Маршала Жукова, чтобы "избежать уголовной ответственности". Мужчина проник в жилье, распилил сейф и забрал ювелирные изделия: несколько золотых цепочек, кольца с бриллиантами, браслеты, дорогостоящие часы, серьги, а также 1,5 миллиона рублей. Общий ущерб превысил 32 миллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 19-летний житель столицы и 21-летняя уроженка Уфы. Установлено, что похищенное фигурант передал соучастнице, которая сдала украшения в ломбард, а вырученные деньги передала неизвестному сообщнику.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают устанавливать и разыскивать других соучастников преступления.

Ранее супружеская пара пенсионеров из Москвы из-за действий телефонных мошенников потеряла более 30 миллионов рублей. Злоумышленники убедили 78-летнюю женщину в том, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу, а также запугивали возможными обысками и уголовной ответственностью. В результате пенсионерка и ее супруг согласились передать деньги для "проверки".

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