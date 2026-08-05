3 человека пойдут под суд в Москве за техподдержку телефонных мошенников

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3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний, пойдут под суд в Москве за техподдержку телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Фигуранты обвиняются в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика – сим-боксов, которые использовались для совершения других преступлений (часть 3 статьи 274.3 УК РФ).

По версии следствия, группа действовала организованно и с жесткой конспирацией. Кроме того, четко были распределены роли: общение велось через защищенные мессенджеры, а расчеты – через анонимные криптоплощадки. Оборудование прятали в съемных квартирах, регулярно меняя адреса. Организаторы закупали и распределяли технику, регистрировали сим-карты и координировали работу устройств.

Обвиняемым отводилась техническая часть. По указаниям организаторов они собирали, устанавливали и настраивали сим-боксы в арендованных помещениях в Москве и Красногорске, следили за ними и обеспечивали бесперебойную работу.

В ноябре 2025 года они установили сим-карты и передали управление устройствами другим соучастникам. Это позволило переводить телефонный сигнал из интернет-сетей в мобильные устройства и пропускать трафик, необходимый аферистам. Именно такие устройства дают возможность массово звонить людям, подменяя номера.

По делу был проведен комплекс следственных действий, а также собрана достаточная доказательственная база. Все обвиняемые признали вину. Уголовное дело передано для направления в суд.

Также выяснилось, что с использованием этой площадки уже были совершены хищения у нескольких граждан – по данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В отношении других участников группы, включая организаторов, дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

Ранее полицейские в Южном Медведкове задержали 42-летнего москвича, который подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Злоумышленники под видом представителей силовых структур убедили 73-летнюю пенсионерку сообщить код из СМС, после чего она передала курьерам 2,6 миллиона рублей.