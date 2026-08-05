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05 августа, 09:30

Происшествия

Число мошеннических операций через банкоматы в России кратно выросло

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во втором квартале 2026 года в России зарегистрировали 1764 мошеннические операции через банкоматы, совершенные без согласия клиентов. Показатель уже превысил количество подобных случаев за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1,07 тысячи эпизодов, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, по сравнению с первым кварталом число таких операций выросло в 2,2 раза. Общая сумма похищенных средств достигла 252,3 миллиона рублей.

В Центробанке пояснили, что злоумышленники продолжают совершенствовать схемы обмана, чтобы обходить антифрод-системы. В частности, мошенники убеждают граждан снимать деньги в отделениях банков и передавать их третьим лицам либо самостоятельно вносить наличные через банкоматы на счета злоумышленников.

При этом, как сообщал Банк России 4 августа, во втором квартале банки предотвратили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Потери клиентов от действий мошенников за этот период составили 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда рублей в первом квартале. Также выросла доля возмещенных банками средств пострадавшим от мошенников – до 7%, что составляет 514,6 миллиона рублей.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники стали через мессенджеры и игровые чаты под предлогом "дружбы", бонусов или легкого заработка выманивать у детей доступ к их телефонам, убеждать выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными. После выполнения всех действий преступники начинают шантаж, угрожая блокировкой.

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