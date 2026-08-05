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05 августа, 18:56

Происшествия

Российского историка и писателя Кирпиченка арестовали в Израиле

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российский историк и писатель Артем Кирпиченок арестован в Израиле. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем телеграм-канале.

"Подтвердились наши худшие опасения <…>. Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК (Общая служба безопасности. – Прим. ред.)", – написала она.

По словам Митиной, Кирпиченок имеет двойное гражданство России и Израиля. Его интересы представляет адвокат Инна Лед. Другие подробности задержания пока не приводятся.

Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, находившийся в международном розыске по подозрению в руководстве одной из крупных транснациональных организованных преступных группировок (ОПГ).

Мужчине инкриминировали мошенничество в особо крупном размере и другие серьезные преступления. Его личность не разглашалась.

Иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда выявило его в ходе оперативных мероприятий и обнаружило превышение разрешенного срока пребывания. На арест был выдан ордер.

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