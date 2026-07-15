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15 июля, 16:12

Происшествия

Двое российских туристов задержаны в Стамбуле

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Двое российских туристов были задержаны в Стамбуле по неназванной причине. Власти решают вопрос об их депортации, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ в Стамбуле.

Речь идет о Виктории и Игоре Филоновых 1990 и 1994 годов рождения соответственно. С обращением о задержании россиян в диппредставительство обратились их родственники, после чего дипломаты связались с отделением полиции района Фатих.

"Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами <...>. Держим вопрос на контроле", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время Филоновы находятся в депортационном центре. Причина задержания официально не называется, однако, по информации издания "Осторожно, новости", туристов могли задержать в мечети Айя-София.

Ранее иммиграционная полиция Паттайи задержала 34-летнюю россиянку за нелегальное предоставление косметологических услуг. Женщину арестовали по месту жительства после сигнала о незаконной деятельности.

Женщина занималась косметологией без разрешения государственных органов и предоставляла медуслуги без лицензии. В Таиланде профессия косметолога включена в список запрещенных для иностранцев, а оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии является нарушением закона.

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