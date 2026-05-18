18 мая, 17:04

Manager Online: россиянина задержали на Пхукете за хранение наркотиков

Фото: 123RF.com/joseh51

Полиция Таиланда задержала на Пхукете 29-летнего россиянина за хранение наркотиков. Об этом сообщает газета Manager Online.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте при въезде на Пхукет. Во время досмотра салона автобуса, который ехал по маршруту Паттайя – Пхукет, мужчина привлек внимание своим поведением. В частности, россиянин пытался задвинуть под кресло спортивную сумку.

В результате правоохранители нашли у мужчины более 1,5 килограмма наркотиков. Россиянина задержали. Ему предъявлено обвинение в хранении запрещенных веществ с целью сбыта.

Ранее иммиграционная полиция тайского города Паттайя арестовала 34-летнюю россиянку за оказание медицинских услуг без лицензии. По данным полиции, гражданку по имени Анастасия Тыльцева арестовали по месту проживания после получения сигнала о незаконной деятельности.

Женщина работала косметологом без разрешения государственных органов и предоставляла медицинские услуги без лицензии. В Таиланде профессия косметолога включена в список запрещенных для иностранцев, а оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии является нарушением закона.

