Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:30

Происшествия

В Таиланде арестовали россиянку, нелегально работавшую косметологом

Фото: depositphotos/belchonock

Иммиграционная полиция тайского города Паттайя арестовала 34-летнюю россиянку за нелегальную трудовую деятельность и оказание медицинских услуг без лицензии. Об этом сообщило управление иммиграционной полиции по провинции.

По данным полиции, гражданку по имени Анастасия Тыльцева арестовали по месту проживания после получения сигнала о незаконной деятельности. Женщина работала косметологом без разрешения государственных органов и предоставляла медицинские услуги без лицензии.

К сообщению прилагаются фотографии с места ареста и скриншоты из социальных сетей, где россиянка позиционировала себя как практикующего косметолога.

В Таиланде профессия косметолога включена в список запрещенных для иностранных граждан, а оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии является нарушением закона.

Ранее Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным, с 2021 по 2024 год злоумышленник подавал ложные сведения при исполнении госконтрактов по программе развития оборонно-промышленного комплекса. Используя подставные фирмы, он похитил из бюджета более 3,2 миллиарда рублей.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика