В Таиланде арестовали россиянку, нелегально работавшую косметологом

Фото: depositphotos/belchonock

Иммиграционная полиция тайского города Паттайя арестовала 34-летнюю россиянку за нелегальную трудовую деятельность и оказание медицинских услуг без лицензии. Об этом сообщило управление иммиграционной полиции по провинции.

По данным полиции, гражданку по имени Анастасия Тыльцева арестовали по месту проживания после получения сигнала о незаконной деятельности. Женщина работала косметологом без разрешения государственных органов и предоставляла медицинские услуги без лицензии.

К сообщению прилагаются фотографии с места ареста и скриншоты из социальных сетей, где россиянка позиционировала себя как практикующего косметолога.

В Таиланде профессия косметолога включена в список запрещенных для иностранных граждан, а оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии является нарушением закона.

Ранее Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным, с 2021 по 2024 год злоумышленник подавал ложные сведения при исполнении госконтрактов по программе развития оборонно-промышленного комплекса. Используя подставные фирмы, он похитил из бюджета более 3,2 миллиарда рублей.