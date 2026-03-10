Россиянки продают смартфоны, сандалии и плюшевых медведей после 8 Марта

Объявления о продаже ненужных подарков традиционно появились в Сети после 8 Марта. Что и почему вошло в число неудачных, а порой и неуместных презентов, расскажет Москва 24.

Китайская техника и сертификаты

Россиянки начали продавать в Сети ненужные презенты, полученные в честь Международного женского дня. Сразу после праздника на онлайн-площадках объявлений появилось немало товаров с тегом "подарили на 8 Марта": чаще всего это неподходящая косметика и парфюмерия, а также вещи, не подошедшие по стилю или размеру. Однако есть и нестандартные предложения.

Например, в немилость некоторых пользователей попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины. От одного из таких решила избавиться жительница Москвы.

"Подарили сертификат на покупку алкоголя. Номинал 10 000, отдам за 8 000 рублей. Не пью", – лаконично объяснила причину продажи автор.

Похожий презент, но уже из магазина парфюмерии и косметики планирует отдать новому владельцу другая москвичка. По словам продавца, первоначальная цена карты – 8 000 рублей, но если брать у нее, то выйдет на 1 000 дешевле.

"Продаю за ненадобностью. Отдам за 7 000 при личной встрече", – уточнила девушка.

Следующая категория, которая пользуется популярностью на вторичном рынке по завершении праздников, – техника. Например, после 8 Марта на онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже смартфонов и планшетов.





автор объявления Подарили ненужный подарок – китайский смартфон. Новый, не пользовалась, пленка на экране заводская. Отдам за 10 000 рублей, дешевле, чем в магазине.

С похожей мотивацией от своего нового Android-гаджета планирует избавиться и жительница Мытищ.

"Подарили на 8 Марта, черный, 256 гигабайт. У меня уже есть iPhone, поэтому этот не использую. Лежит дома без дела. Заберите за 17 600", – обращается к потенциальным покупателям продавец.

В свою очередь, жительница Балашихи заявляет, что причина продажи ее нового планшета на 256 гигабайт – нежелание пользоваться именно этим девайсом.

"Я не хотела этот планшет, хотела другой. Он новый, но без чека и гарантии", – обратила внимание на детали автор объявления.

Есть среди "немилых" подарков и предметы домашнего ухода за телом. Например, москвичка из САО хочет продать новый эпилятор, потому что осознала отсутствие его практической пользы. По похожей причине от подаренного массажера для ног планирует избавиться и жительница Бабушкинского района.

"Прикольный, но мне он не нужен. Идеальное состояние. Цена с учетом комиссии за доставку – 22 826 рублей", – уточнила девушка.

Странные сандалии и неудобная пижама

Еще одна причина продажи подарков на 8 Марта – их неуместность. Например, жительница ЮВАО решила распрощаться с сандалиями, которые в честь праздника ей преподнесла мама мужа. По словам девушки, самый главный минус презента – внешний вид.





автор публикации Свекровь подарила эти тапочки, туфли, сандалии – не знаю, как их назвать, – искренне веря, что буду их носить. Но форма, и цвет, и размер – не мои. Помогите пристроить. Стиль не молодежный, поэтому очевидно, что они не подходят. Уверена, тем, кому немного за 50 и более, будет в самый раз. Цена 990 рублей.

Расстраивает женщин не только дизайн, но и материал презентованных подарков. По этой причине свою новую пижаму выставила на продажу одна из девушек.

"Пижама, брюки на резинке, цвет слоновой кости, элегантная отделка в стиле "Вы будете неотразимы". Подарили на 8 Марта, а я сплю в хлопковой ночнушке. Привычка", – объяснила автор объявления.

Были среди объявлений и плюшевые игрушки, которые из года в год падают в рейтинге привлекательности наравне с одинокой розой в целлофане.

"Подарили медведя на 8 Марта, мне он не нужен, для пущей "красоты" не хватало только одной красной розы в индивидуальной упаковке. Хотя что для одних пылесборник, для других незабываемые эмоции. Заберите", – призывает покупателей россиянка.

При этом, пока одни сбывают новые презенты, другие решают заработать на странных запасах. Например, пользователь из ЮЗАО выставил объявление о продаже подарка "противной женщине".





автор объявления Винтаж, девочки (лежит лет 10–15)! Подарок на 8 Марта, традиционно дурацкий: досочка, лопатка и прихватка. Для неприятной нехозяйственной женщины. Цена вопроса 280 рублей.

По словам автора объявления, такой набор сможет поистине удивить новую обладательницу.