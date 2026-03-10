Кинолог Голубев: шоколад может стоить собаке жизни

Фото: 123RF.com/rfranca

Шоколад смертельно опасен для собак и способен привести к тяжелому отравлению питомца, заявил в интервью RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что в шоколаде содержится вещество теобромин. Оно безвредно для человека, но у собак накапливается и очень медленно выводится из организма.

"Степень угрозы при этом будет зависеть от вида шоколада и веса питомца", – указал эксперт.

По его словам, смертельной считается доза 200–300 миллиграммов на 1 килограмм веса собаки. В белом шоколаде теобромина очень мало, тогда как в молочном его доля составляет 150–200 миллиграммов на 100 граммов.

В темном шоколаде самое высокое содержание этого вещества – до 1 тысячи миллиграммов на 100 граммов.

"Если собака съела темный шоколад или целую плитку, смерть может наступить в течение нескольких часов", – предупредил Голубев.

Еще одно опасное вещество в шоколаде – это ксилит, который применяют в качестве заменителя захара.

"Чаще всего он содержится в зубных пастах и леденцах, в шоколаде – реже, но встречается", – отметил кинолог.

Если при отравлении теобромином симптомы могут проявиться в течение 12 часов, то ксилит способен действовать молниеносно, подчеркнул эксперт. Он посоветовал при появлении рвоты, диареи, беспокойного поведения, нарушенного сердцебиения и судорог срочно отвезти собаку в ветеринарную больницу, прихватив обертку от шоколада с прописанным составом.

"Если экстренно приехать к ветеринару невозможно, нужно связаться с ним: с его одобрения можно действовать самостоятельно и вызвать у питомца рвоту, если нет потери сознания", – добавил Голубев.

Он подчеркнул, что после этого собаку все равно следует отвести к ветеринару. Перед поездкой питомцу можно дать сорбент.

Ранее Голубев рассказал, что обнаженные зубы у собак не всегда означают агрессию или радость. По его словам, люди часто склонны очеловечивать животных и приписывать им человеческие эмоции, из-за чего сигналы поведения питомцев нередко трактуются неверно.

По словам эксперта, важно не перепутать "улыбку" от радости с перегревом. При жаре язык тела может выглядеть похоже, но дыхание становится тяжелым, а собака вялой. В этом случае животному нужно помочь избежать теплового удара.