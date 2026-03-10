Песков опроверг, что по Украине осталось решить только территориальный вопрос

Фото: kremlin.ru

Территориальный вопрос является одним из основных в решении украинского конфликта, но не единственным. Об этом заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не правда", – ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, действительно ли в украинском урегулировании остается один нерешенный пункт – территориальный.

Песков подчеркнул, что предстоит разобраться еще со множеством других нюансов.

9 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор для обсуждения текущей международной обстановки. Беседа длилась час и была конструктивной. При этом главы государств в ходе разговора не обсуждали прекращение огня на Украине до достижения полноценного урегулирования конфликта.