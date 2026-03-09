Путин провел телефонный разговор с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Трамп позвонил российскому лидеру для обсуждения текущей международной обстановки.

"Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном. И на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию", – уточнил он.

Президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. В свою очередь, Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее урегулирование иранского конфликта. В ходе телефонного разговора также обсуждалась тема Венесуэлы, прежде всего "в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти".

Кроме того, Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы как можно скорее достичь долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины. В ответ российский лидер позитивно отозвался об усилиях, предпринимаемых Вашингтоном по данному вопросу. Путин добавил, что успешное продвижение российских войск в СВО должно побудить киевский режим к решению конфликта путем переговоров.

"Беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики", – заключил Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине и ждет следующего раунда, однако пауза в диалоге произошла по объективным причинам. Он также подчеркнул, что пока США "заняты другими делами".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ходе операции также погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов Ирана объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.