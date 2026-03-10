Трамп заявил, что Иран готовился атаковать США в течение недели

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели. Таким образом он попытался обосновать начало военной кампании против Ирана, выступая перед членами Республиканской партии.

"Я приведу вам веский довод (начала операции в Иране. – Прим. ред.): в течение недели они готовились напасть на нас. У них были ракеты – в гораздо большем количестве, чем кто-либо мог представить. И они на 100% собирались атаковать нас, а также ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю", – заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что многие военные цели операции США в Иране уже можно считать достигнутыми. Он добавил, что американским силам удалось поразить более 5 тысяч целей на территории Ирана с начала операции.

Отдельно Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану остановить мировые поставки нефти. Президент США также пообещал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти. Американский лидер считает, что военная операция в Иране будет завершена в довольно скором времени.