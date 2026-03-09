Форма поиска по сайту

09 марта, 20:01

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Фото: ТАСС/AP/Emilio Morenatti

Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Играх в Италии. Гимн прозвучал на церемонии награждения.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. Спортсмены из России впервые с 2014 года принимают участие в Паралимпиаде с национальной символикой.

Ранее сообщалось, что Ворончихина прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за минуту 15,60 секунды. "Серебро" в супергиганте завоевала представительница Франции Орели Ришар. Тройку замкнула шведка Эбба Орше.

До этого россиянка завоевала бронзу в скоростном спуске. Она показала результат в 1 минуту 24,27 секунды.

Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде

