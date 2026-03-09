В Петербурге арестован подросток, поджегший колонку АЗС

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

Колпинский суд Санкт-Петербурга арестовал до 6 мая 14-летнего подростка, который совершил поджег топливораздаточной колонки одной из АЗС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Злоумышленник свою вину признал лишь частично и потребовал назначить ему домашний арест. Молодой человек сообщил, что совершить подобное его якобы вынудили спецслужбы, угрожавшие физической расправой не только ему, но и его семье.

Родители подростка не объяснили, по какой причине "утратили контроль над ребенком" и не смогли "в полной мере следить за его поведением".

Инцидент с поджогом колонки одной из АЗС произошел вечером 7 марта у поселка Металлострой. После подросток попытался скрыться, но его заметил прохожий, который пошел за ним.

Спустя время сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал. Подростка обвинили в теракте.

Ранее мужчина 1951 года рождения поджег пиротехнику в банке в подмосковном Подольске, пока женщина 1952 года рождения снимала эти действия на мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Кирова. По предварительным данным, они могли совершить противоправные действия в результате воздействия телефонных мошенников.

