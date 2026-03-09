Концерты, творческие встречи и конкурсы прошли на западе Москвы к 8 Марта

Фото: Владимир Кузнецов

Концерты, творческие встречи и конкурсы прошли в клубных центрах "Ново‑Переделкино", "Тропарево" и "Место встречи Солнцево", а также в библиотеках в Дорогомилове и Раменках в честь Международного женского дня.

В концерте, который провел центр "Ново-Переделкино", приняли участие вокальные и танцевальные коллективы. Жительниц округа поздравил и директор столичного центра профессионального и карьерного развития, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко.

"Для меня женский праздник всегда пахнет нарциссами. Помню, как мы с отцом ходили за ними для мамы. Потом наступает тот самый волнительный момент: вручаешь цветы и видишь ее улыбку и радость. Ради таких моментов стоит жить", – отметил он.

Клубный центр "Тропарево-Никулино" подготовил в честь 8 Марта музыкальное попурри в исполнении вокальной студии "Голос". Артисты вышли на сцену с известными мотивами из кинолент, хитами Льва Лещенко и Анны Герман.

Центр "Место встречи Солнцево" провел киновикторину, в рамках которой гостям предложили вспомнить кадры из легендарных фильмов, где главные роли сыграли знаменитые женщины.

В библиотеке № 209 в Дорогомилове была организована встреча с писательницей Женей Ва, а в библиотеке № 216 в Раменках прозвучала литературно-музыкальная композиция "Золотые страницы женской лирики" и строки из произведений Анны Буниной, Евдокии Ростопчиной, Каролины Павловой, Анны Ахматовой и других поэтесс.

Ранее столичный Главархив открыл новую онлайн-выставку "Дарите женщинам цветы". Она размещена в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в разделе "Медиатека" подраздела "Выставки". В экспозицию включили фотографии мастеров отечественной фотографии второй половины ХХ века Виктора Ахломова, Николая Драчинского, Николая Науменкова, Бориса Ярославцева, Василия Егорова и других.

