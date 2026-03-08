Главархив открыл онлайн-выставку "Дарите женщинам цветы"

Фото: Главархив Москвы/Василий Егоров

Столичный Главархив открыл новую онлайн-выставку "Дарите женщинам цветы". Она размещена в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в разделе "Медиатека" подраздела "Выставки", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В экспозицию включили фотографии мастеров отечественной фотографии второй половины ХХ века Виктора Ахломова, Николая Драчинского, Николая Науменкова, Бориса Ярославцева, Василия Егорова, Сергея Преображенского, Валерия Зуфарова и других. На них показаны девушки и женщины, которым юноши и мужчины дарят цветы во время школьных уроков, выпускных балов, соревнований, конкурсов, торжественных встреч и свиданий.

Кроме того, в рамках выставки пользователи могут узнать о женщинах, которые внесли вклад в развитие науки, спорта, искусства и авиации. К примеру, там представлен портрет героя Советского Союза Екатерины Деминой. Она служила в разведке морской пехоты в годы Великой Отечественной войны. Также на выставке представлено фото композитора Александры Пахмутовой с цветами, кадр с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и ее ученицей, двукратной чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР Ириной Моисеевой.

Еще на одной фотографии изображены члены экипажа самолета Ил‑18, совершившего беспосадочный перелет по маршруту Симферополь – Южно‑Сахалинск 15 октября 1967 года. На борту были командир Любовь Уланова, штурман Гертруда Олехнович, второй пилот Валентина Слободская, бортинженер Валерия Попова, бортрадист Мария Адаменко и бортпроводница Ольга Петрова.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Мэр столицы выразил благодарность женщинам за нежность, красоту, доброту, поддержку, вдохновение и труд на благо Москвы. Собянин также назвал жительниц столицы лучшей половиной мегаполиса, пожелав им хорошего настроения, здоровья и счастья.

