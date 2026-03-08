График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 05:49

Москва возглавила топ городов по деловой активности женщин

Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область возглавили рейтинг регионов РФ по числу предпринимателей-женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический сервис "Контур.Фокус".

По состоянию на март 2026 года, лидером в рейтинге стала Москва с показателем 228,81 тысячи ИП. В Московской области зарегистрировано 169,11 тысячи женщин-предпринимателей, в Краснодарском крае – 129,58 тысячи. Санкт-Петербург занял четвертую строчку (111,48 тысячи ИП), Ростовская область – пятую (72,24 тысячи ИП).

Наибольшее число женщин реализуют себя в розничной торговле, сфере недвижимости и образовательных услугах. Однако, согласно исследованию, растет число ИП, открытых женщинами в деятельности сухопутного транспорта и научных разработках.

Ранее в Госдуме предложили освободить женщин от страховых взносов по ИП на все время декрета. С такой инициативой обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

