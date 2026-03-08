Китай призвал немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай выступает за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД КНР Ван И.

Дипломат подчеркнул, что Пекин занимает объективную и справедливую позицию. По словам Ван И, текущий конфликт является войной, которая не должна была случиться и которая не принесет пользы ни одной из сторон.

Министр отметил, что история региона неоднократно доказывала неэффективность военного подхода: оружие не решает проблемы, а столкновения лишь порождают новую ненависть и кризисы.

"Китай вновь призывает немедленно прекратить военные действия, не допустить эскалации ситуации и распространения войны за пределы региона", – заключил глава внешнеполитического ведомства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары израильскому государству и американским военным базам, которые находятся в регионе.

На фоне этих событий Пекин также призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. В МИД страны подчеркнули, что энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами.