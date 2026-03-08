Reuters: возле посольства США в Норвегии прогремел взрыв

Фото: depositphotos/cookelma

Взрыв произошел у посольства США в Осло. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции Норвегии.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают вооруженные сотрудники полиции.

Ранее посольство США в столице Иордании Аммане было временно эвакуировано на фоне сохраняющейся угрозы безопасности на Ближнем Востоке. При этом представители дипмиссии отказались раскрывать детали происхождения угрозы или ее источник.

Также МВД Катара приняло решение о временной эвакуации граждан, проживающих в непосредственной близости от посольства США в Дохе. Для всех вынужденно покинувших свои квартиры предусмотрено предоставление временного альтернативного жилья.