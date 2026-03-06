График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 04:28

Политика

Венесуэла и США восстановили дипломатические отношения

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Венесуэла и США договорились о восстановлении полноформатных дипломатических отношений, прерванных в 2019 году. Официальное заявление об этом было опубликовано в телеграм-канале министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто.

"После дипломатического диалога с властями Соединенных Штатов правительства обеих стран приняли решение восстановить дипломатические и консульские отношения", – говорится в коммюнике.

Каракас подтвердил готовность перейти к "новому этапу конструктивного диалога", основанному на взаимном уважении и суверенном равенстве. Венесуэльская сторона выразила уверенность в том, что возобновление работы посольств будет способствовать укреплению взаимопонимания и откроет возможности для взаимовыгодных отношений, которые приведут к социальному и экономическому благополучию народа страны.

Разрыв дипломатических отношений произошел в январе 2019 года после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики, отказав в легитимности действовавшему тогда правительству Николаса Мадуро.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика