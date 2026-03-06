Венесуэла и США восстановили дипломатические отношения

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Венесуэла и США договорились о восстановлении полноформатных дипломатических отношений, прерванных в 2019 году. Официальное заявление об этом было опубликовано в телеграм-канале министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто.

"После дипломатического диалога с властями Соединенных Штатов правительства обеих стран приняли решение восстановить дипломатические и консульские отношения", – говорится в коммюнике.

Каракас подтвердил готовность перейти к "новому этапу конструктивного диалога", основанному на взаимном уважении и суверенном равенстве. Венесуэльская сторона выразила уверенность в том, что возобновление работы посольств будет способствовать укреплению взаимопонимания и откроет возможности для взаимовыгодных отношений, которые приведут к социальному и экономическому благополучию народа страны.

Разрыв дипломатических отношений произошел в январе 2019 года после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики, отказав в легитимности действовавшему тогда правительству Николаса Мадуро.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.