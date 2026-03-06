Иран нанес удары по двум отелям и жилому дому на Бахрейне

Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум гостиницам и жилому зданию в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщила пресс-служба МВД королевства.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Последствия ударов уточняются.

28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану первые удары. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее в СМИ появилась информация, что США рассматривают возможность проведения операции против Исламской Республики продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.