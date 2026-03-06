Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранения получили 12-летний подросток и пожилой мужчина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также падение осколков дрона вызвало возгорание на территории колледжа на улице Героев Подводников. В общежитии колледжа на улице Ефремова были выбиты стекла. Кроме того, в школе № 50 оказались выбиты стекла.

Ранее Развожаев сообщил, что обломки сбитых украинских БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в районе улицы Ивана Яцуненко. В результате часть города осталась обесточена.

До этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки в здании были выбиты стекла, также повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал.