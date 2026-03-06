США решили нарастить участвующую в кампании против Ирана группировку

Фото: depositphotos/Lindasj2

США приняли решение об усилении военной группировки на Ближнем Востоке, которая будет задействована в операции против Ирана. Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, Штаты находятся на начальном этапе масштабной кампании. Хегсет подчеркнул, что текущее развертывание – это лишь первый шаг, и в ближайшее время регион ожидает прибытие подкрепления.

Он добавил, что количество боевых сил и средств, которые продолжают поступать на Ближний Восток, будет кратно превосходить тот потенциал, которым Вашингтон располагает сейчас.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Согласно последним данным, число погибших в Иране от военной операции увеличилось до 940 человек. Всего от атак пострадали 174 района страны.

СМИ писали, что США рассматривают возможность проведения операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.