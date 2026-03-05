Индийский Су-30МКИ потерпел крушение на северо-востоке страны

Фото: x.com/IAF_MCC

В индийском штате Ассам потерпел крушение истребитель Су-30МКИ. Об этом сообщил представитель военно-воздушных сил страны в соцсети X.

По его словам, крушение произошло в 60 километрах от города Джорхат. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

На данный момент подробности о судьбе пилотов и причинах крушения истребителя не раскрываются. Ведутся поисковые мероприятия.

