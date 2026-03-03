PNA: два человека погибли в результате крушения вертолета на Филиппинах

Фото: 123RF.com/olegdoroshin

Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате крушения гражданского вертолета в провинции Рисаль на Филиппинах, сообщило Philippine News Agency (PNA).

Вертолет Bell 505, который следовал из Манилы в провинцию Кесон, совершил вынужденную посадку в провинции Рисаль. По данным СМИ, один из раненых находится в критическом состоянии.

Один из погибших был иностранцем, а пилот тяжело ранен. Он находится в сознании, но дезориентирован. В настоящий момент сотрудники полиции координируют свои действия с соответствующими ведомствами для выяснения обстоятельств случившегося и для обеспечения общественной безопасности.

Ранее самолет радиологического контроля ВВС США подал аварийный сигнал после выполнения задач над воздушным пространством Норвегии. Борт предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, которые вызваны испытаниями ядерного оружия.

Он вылетел из авиабазы ВВС Великобритании в Милденхолле. Всего самолет провел в воздухе около пяти часов.

