Thairath: учебно-боевой самолет АТ-6 разбился в Таиланде

Фото: nationthailand.com

На севере Таиланда разбился учебно-боевой самолет АТ-6 военно-воздушных сил (ВВС) королевства. Об этом пишет RT со ссылкой на Thairath.

Сообщение о крушении самолета поступило в 06:50 по московскому времени. По предварительным данным, в результате ЧП погибли оба пилота. В настоящее время проводится расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Satena рейсом Кукута – Оканья разбился в Колумбии. Связь с самолетом была потеряна за некоторое время до крушения. На борту находились 13 пассажиров и 2 члена экипажа, все они погибли.

По данным СМИ, среди пассажиров были колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро и кандидат на пост конгрессмена Карлос Сальседо.