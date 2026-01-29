Жительница Казани представит Россию в финале "Миссис мира – 2026" в Лас-Вегасе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/salyakhovadinara

Жительница Казани Динара Саляхова представит Россию в финале "Миссис мира – 2026", который пройдет 29 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу модели.

Девушка попала в топ-15 финалисток конкурса. На своей странице в соцсетях она поблагодарила поклонников и родных за поддержку.

"Мне безумно приятно, что вы все со мной рядом. Для меня это очень ценно!" – сказала Саляхова.

При этом девушка еще с самого начала ответственно отнеслась к конкурсу, заявив, что для нее участие в этом мероприятии стало честью. Она указала, что ей нужно достойно представить страну на международном уровне и оправдать доверие россиян.

Официальная программа конкурса стартовала уже в начале января. Девушки не только участвуют в репетициях, но и посещают протокольные мероприятия, а также дают интервью. Саляхова также отметила, что не ощущает напряжения со стороны организаторов.

Жительница Казани, помимо конкурсов красоты, занималась бальными танцами. В частности, она стала чемпионкой Татарстана по этому виду спорта. Также девушка является организатором конкурса красоты Miss BRICS.

Ранее 40-летняя предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 на Гоа в Индии. Победительница рассказала, что выступать с лентой "Россия" было для нее принципиальным условием участия.

По словам женщины, она гордится своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на конкурсе. Среди других титулов россиянки – "Миссис Красноярский край – 2021", "Фотомодель Мира – 2022", "Вице-миссис Россия Мира – 2025".

