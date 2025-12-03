Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 11:43

Общество

40-летняя россиянка выиграла конкурс красоты в Индии

Фото: vk.com/id561367

Сорокалетняя предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 на Гоа в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия с российской стороны.

Победительница рассказала, что выступать с лентой "Россия" было для нее принципиальным условием участия. По ее словам, она гордится своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на конкурсе. Никитина также поблагодарила организаторов из России и Индии за представленную возможность и решение дипломатических вопросов.

В пресс-службе Mrs. Supranational 2025 уточнили, что это пятая в текущем году победа участницы из РФ в международных конкурсах красоты.

"В то время как в категории "Мисс" россиянкам не удается вырваться даже в топ-15, замужние женщины одна за другой забирают главные титулы", – говорится в сообщении.

Никитина работает экономистом и имеет опыт в банковской сфере. Помимо семейных дел, она строит свой бизнес, а в свободное время занимается спортом и восточными танцами. Среди других титулов россиянки – "Миссис Красноярский край – 2021", "Фотомодель Мира – 2022", "Вице-миссис Россия Мира – 2025".

Ранее 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья выиграла конкурс красоты "Мисс Россия – 2025". После этого она приняла участие в "Мисс Вселенная" и оказалась в числе 30 финалисток. Тем не менее первое место в конкурсе заняла участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.

Многодетная россиянка одержала победу в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2025"

Читайте также


общество

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика