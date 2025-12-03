40-летняя россиянка выиграла конкурс красоты в Индии

Фото: vk.com/id561367

Сорокалетняя предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 на Гоа в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия с российской стороны.

Победительница рассказала, что выступать с лентой "Россия" было для нее принципиальным условием участия. По ее словам, она гордится своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на конкурсе. Никитина также поблагодарила организаторов из России и Индии за представленную возможность и решение дипломатических вопросов.

В пресс-службе Mrs. Supranational 2025 уточнили, что это пятая в текущем году победа участницы из РФ в международных конкурсах красоты.

"В то время как в категории "Мисс" россиянкам не удается вырваться даже в топ-15, замужние женщины одна за другой забирают главные титулы", – говорится в сообщении.

Никитина работает экономистом и имеет опыт в банковской сфере. Помимо семейных дел, она строит свой бизнес, а в свободное время занимается спортом и восточными танцами. Среди других титулов россиянки – "Миссис Красноярский край – 2021", "Фотомодель Мира – 2022", "Вице-миссис Россия Мира – 2025".

Ранее 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья выиграла конкурс красоты "Мисс Россия – 2025". После этого она приняла участие в "Мисс Вселенная" и оказалась в числе 30 финалисток. Тем не менее первое место в конкурсе заняла участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.