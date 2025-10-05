Конкурс "Мисс Россия – 2025" выиграла Анастасия Венза из Подмосковья

Фото: телеграм-канал "МИСС РОССИЯ"

Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия - 2025" стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области, сообщила пресс-служба мероприятия.

Финал национального конкурса красоты состоялся в субботу, 4 октября, в концертном зале "Барвиха Luxury Village". В нем приняли участие 50 девушек со всей страны.

Новой обладательницей короны стала Анастасия Венза, звание "Вице-мисс" получила Алена Лесняк из Керчи, а "Второй Вице-мисс" стала Виктория Макарова из Сестрорецка.

Вместе с короной Венза получила денежный приз в размере одного миллиона рублей. Также девушка будет представлять Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Сингапуре.

В 2024 году титул "Мисс Россия" получила 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия. Вместе с тем титул "Первая вице-мисс России" достался Ирине Мироновой из Тольятти, а "Второй вице-мисс" стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.