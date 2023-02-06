Миссис Вселенная рассказала об отношении к россиянам на конкурсе

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К россиянам на конкурсе "Миссис Вселенная" относились хорошо, никакой дискриминации не было. Об этом завоевавшая титул "Миссис Вселенная – 2022" Елена Максимова рассказала в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, конкурс состоял из нескольких этапов.

"Был форум "Домашнее насилие", выход в национальном костюме и в вечернем платье", – добавила Максимова.

Она отметила, что не ожидала победы, но участвовать второй раз в конкурсе международного уровня пока не готова.

"Надо немного отдохнуть", – пояснила Максимова.

Международный конкурс красоты, победительницей которого стала россиянка, проходил в Софии с 30 января по 5 февраля. Финалистками конкурса стали 120 женщина из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.

Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики, а сейчас руководит сетью языковых центров в Ижевске. Она воспитывает двоих детей и уже успела посетить 34 страны.



Россиянка получила титул "Миссис Вселенная – 2022"

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