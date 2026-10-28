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Президент Украины Владимир Зеленский пытается заранее договориться с европейскими партнерами об условиях, которые позволили бы ему избежать наказания после ухода с поста. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор считает, что за время президентства Зеленского украинские вооруженные силы совершили многочисленные военные преступления, за которые украинскому лидеру предстоит отвечать лично.

"С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции <…> ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента", – сказал Косачев.

При этом заместитель председателя Совета Федерации считает, что вероятность такого исхода невелика. По его мнению, возможные договоренности не смогут гарантировать Зеленскому освобождение от ответственности.

Он подчеркнул, что в конечном итоге украинскому лидеру придется отвечать за свои действия в соответствии с нормами международного права.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Он уточнил, что первая трехсторонняя встреча на экспертном уровне будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов.