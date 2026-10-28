В ОП предложили ввести выплаты бабушкам и дедушкам за воспитание внуков

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Дополнительную материальную поддержку хотят предусмотреть для пожилых россиян, которые помогают растить внуков. Выплату предлагают приурочить к семейному празднику, который ежегодно отмечается в конце октября, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

По замыслу Гриба, размер выплаты может зависеть от числа внуков. В качестве ориентира он назвал сумму в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Финансировать такую инициативу, по мнению представителя Общественной палаты, можно не только за счет государства. Альтернативой могут стать выплаты от работодателей, которые будут предоставлять сотрудникам в качестве дополнительной меры поддержки.

Гриб объяснил свое предложение необходимостью выразить признательность старшему поколению. Бабушки и дедушки тратят силы и время на воспитание детей, поэтому, считает он, такая помощь станет знаком уважения к их вкладу в семью.

День бабушек и дедушек в России отмечают 28 октября. Праздник не имеет официального статуса выходного дня.

Ранее сообщалось, что на поддержку семей с детьми в России в 2027–2029 годах планируют направить 10 триллионов рублей. В проект бюджета также заложена ежегодная индексация материнского капитала с 1 февраля и семейная выплата, предусматривающая возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми.